77 фильмов, которые Тарковский велел смотреть, если хотите хоть что-то понимать в кино

Тарковский преподавал очень недолго, но его ученики, конечно, запомнили это на всю жизнь. Он был очень возмутительной личностью — самовлюбленной, эгоистичной, но при этом гениальной. Ему было что рассказать о кино.

А этот список фильмов Андрей Тарковский на лекциях выдал своим студентам для обязательного просмотра:

Кадр из фильма "Андалузский пес" Андалузский пес

Андалузский пес

Золотой век

Забытые

Виридиана

Ангел-истребитель

Дневная красавица

Земля без хлеба

Дневник горничной

Назарин

Кадр из фильма "Девичий источник" Девичий источник

Лето с Моникой

Вечер шутов

Седьмая печать

Земляничная поляна

Девичий источник

Дьявольское око

Лицом к лицу

Причастие

Молчание

Персона

Стыд

Страсть

Шепоты и крики

Час волка

Сцены из супружеской жизни

Змеиное яйцо

РОБЕР БРЕССОН

Дневник сельского священника

Приговоренный к смерти бежал, или Дух веет, где хочет

Карманник

Процесс Жанны д’Арк

Наудачу, Бальтазар

Мушетт

Кроткая

Возможно, дьявол

Из фильма "8 с половиной" 8 с половиной

Дорога

Джульетта и духи

8 с половиной

Сатирикон

Клоуны

Амаркорд

Казанова

Аккатоне

Евангелие от Матфея

АЛЕН РЕНЕ

Хиросима, любовь моя

Люблю тебя, люблю

КЭНДЗИ МИДЗОГУТИ

Из фильма "Сказки туманной луны после дождя" Сказки туманной луны после дождя

Сказки туманной луны после дождя

Управляющий Сансё

ХИРОСИ ТЭСИГАХАРА

Женщина в песках

ЖАН РЕНУАР

Правила игры

Великая иллюзия

На последнем дыхании

Маленький солдат

Кадр из фильма "Птицы" Птицы

Птицы

Психо

КАРЛ ТЕОДОР ДРЕЙЕР

Страсти Жанны д`Арк

Вампир: Сон Алена Грея

МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ

Приключение

Ночь

Затмение

Китай

Земля

Крестьяне

Кадр из фильма "Цвет граната" Цвет граната

Цвет граната

ОТАР ИОСЕЛИАНИ

Пастораль

ЖАН БЕККЕР

Дыра

ЖАН ВИГО

Ноль за поведение

Аталанта

ИОРИС ИВЕНС

Дождь

Кадр из фильма "Расёмон" Расёмон

Расёмон

Семь самураев

Жить

Соль Сванетии

Кровь поэта

Орфей

Завещание Орфея

ДЖОН ГРИРСОН

Рыбачьи суда

Траулер из Грэнтона

РОБЕРТ ФЛАЭРТИ

Нанук с Севера