77 фильмов, которые Тарковский велел смотреть, если хотите хоть что-то понимать в кино
Тарковский преподавал очень недолго, но его ученики, конечно, запомнили это на всю жизнь. Он был очень возмутительной личностью — самовлюбленной, эгоистичной, но при этом гениальной. Ему было что рассказать о кино.
А этот список фильмов Андрей Тарковский на лекциях выдал своим студентам для обязательного просмотра:ЛУИС БУНЮЭЛЬ
Виридиана
Ангел-истребитель
Дневная красавица
Дневник горничнойИНГМАР БЕРГМАН
Лицом к лицу
Стыд
Змеиное яйцоРОБЕР БРЕССОН
Дневник сельского священника
Приговоренный к смерти бежал, или Дух веет, где хочет
Карманник
Процесс Жанны д’Арк
Наудачу, Бальтазар
Мушетт
Кроткая
Возможно, дьяволФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ
Сатирикон
Клоуны
Амаркорд
КазановаПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ
Аккатоне
Евангелие от МатфеяАЛЕН РЕНЕ
Хиросима, любовь моя
Люблю тебя, люблюКЭНДЗИ МИДЗОГУТИ
Сказки туманной луны после дождя
Управляющий СансёХИРОСИ ТЭСИГАХАРА ЖАН РЕНУАР
Правила игрыЖАН-ЛЮК ГОДАР
Маленький солдатАЛЬФРЕД ХИЧКОК
Вампир: Сон Алена ГреяМИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ
Приключение
Затмение
КитайАЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО
ЗемляФРИДРИХ ЭРМЛЕР
КрестьянеСЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ
ПасторальЖАН БЕККЕР
ДыраЖАН ВИГО
Ноль за поведение
АталантаИОРИС ИВЕНС
ДождьАКИРА КУРОСАВА
Соль СванетииЖАН КОКТО
Кровь поэта
Орфей
Завещание ОрфеяДЖОН ГРИРСОН
Рыбачьи суда
Траулер из ГрэнтонаРОБЕРТ ФЛАЭРТИ
Нанук с Севера