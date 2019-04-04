77 фильмов, которые Тарковский велел смотреть, если хотите хоть что-то понимать в кино

Тарковский преподавал очень недолго, но его ученики, конечно, запомнили это на всю жизнь. Он был очень возмутительной личностью — самовлюбленной, эгоистичной, но при этом гениальной. Ему было что рассказать о кино.

А этот список фильмов Андрей Тарковский на лекциях выдал своим студентам для обязательного просмотра:

ЛУИС БУНЮЭЛЬ

Кадр из фильма "Андалузский пес"

Андалузский пес

Золотой век

Забытые

Виридиана

Ангел-истребитель

Дневная красавица

Земля без хлеба

Дневник горничной

Назарин

ИНГМАР БЕРГМАН

Кадр из фильма "Девичий источник"

Лето с Моникой

Вечер шутов

Седьмая печать

Земляничная поляна

Девичий источник

Дьявольское око

Лицом к лицу

Причастие

Молчание

Персона

Стыд

Страсть

Шепоты и крики

Час волка

Сцены из супружеской жизни

Змеиное яйцо

РОБЕР БРЕССОН

Дневник сельского священника

Приговоренный к смерти бежал, или Дух веет, где хочет

Карманник

Процесс Жанны д’Арк

Наудачу, Бальтазар

Мушетт

Кроткая

Возможно, дьявол

ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ

Из фильма "8 с половиной"

Дорога

Джульетта и духи

8 с половиной

Сатирикон

Клоуны

Амаркорд

Казанова

ПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ

Аккатоне

Евангелие от Матфея

АЛЕН РЕНЕ

Хиросима, любовь моя

Люблю тебя, люблю

КЭНДЗИ МИДЗОГУТИ

Из фильма "Сказки туманной луны после дождя"

Сказки туманной луны после дождя

Управляющий Сансё

ХИРОСИ ТЭСИГАХАРА

Женщина в песках

ЖАН РЕНУАР

Правила игры

Великая иллюзия

ЖАН-ЛЮК ГОДАР

На последнем дыхании

Маленький солдат

АЛЬФРЕД ХИЧКОК

Кадр из фильма "Птицы"

Птицы

Психо

КАРЛ ТЕОДОР ДРЕЙЕР

Страсти Жанны д`Арк

Вампир: Сон Алена Грея

МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ

Приключение

Ночь

Затмение

Китай

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

Земля

ФРИДРИХ ЭРМЛЕР

Крестьяне

СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

Кадр из фильма "Цвет граната"

Цвет граната

ОТАР ИОСЕЛИАНИ

Пастораль

ЖАН БЕККЕР

Дыра

ЖАН ВИГО

Ноль за поведение

Аталанта

ИОРИС ИВЕНС

Дождь

АКИРА КУРОСАВА

Кадр из фильма "Расёмон"

Расёмон

Семь самураев

Жить

МИХАИЛ КАЛАТОЗОВ

Соль Сванетии

ЖАН КОКТО

Кровь поэта

Орфей

Завещание Орфея

ДЖОН ГРИРСОН

Рыбачьи суда

Траулер из Грэнтона

РОБЕРТ ФЛАЭРТИ

Нанук с Севера

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Сцены из супружеской жизни
1973 Швеция Драмы Зарубежные Мировая классика
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Лив Ульман Эрланд Юзефсон Гуннель Линдблум Биби Андерссон Венке Фосс
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Андалузский пес
1929 Франция Ужасы Фэнтези Зарубежные Короткометражки
Режиссеры:
Луис Бунюэль
Актеры:
Симона Марёй Пьер Батчефф Луис Бунюэль Сальвадор Дали Роберт Хоммет
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Страсть
1969 Швеция Драмы Зарубежные Мировая классика
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Лив Ульман Биби Андерссон Макс фон Сюдов Эрланд Юзефсон Эрик Хелль
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Причастие
1962 Швеция Драмы Зарубежные Мировая классика
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Ингрид Тулин Гуннар Бьёрнстранд Гуннель Линдблум Макс фон Сюдов Аллан Эдвалль
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8 с половиной
1963 Италия Драмы Зарубежные
Режиссеры:
Федерико Феллини
Актеры:
Марчелло Мастроянни Клаудия Кардинале Анук Эме Сандра Мило Росселла Фальк
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Сказки туманной луны после дождя
1953 Япония Драмы Военные Фэнтези Зарубежные
Режиссеры:
Кэндзи Мидзогути
Актеры:
Матико Кё Мицуко Мито Кинуё Танака Масаюки Мори Эйтаро Одзава
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Жить
1952 Япония Драмы Зарубежные
Режиссеры:
Акира Куросава
Актеры:
Такаси Симура Синити Химори Харуо Танака Минору Тиаки Мики Одагири
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Расёмон
1950 Япония Драмы Детективы Зарубежные Криминал
Режиссеры:
Акира Куросава
Актеры:
Тосиро Мифунэ Матико Кё Масаюки Мори Такаси Симура Минору Тиаки
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Цвет граната
1968 СССР Драмы Исторические Советское кино Биография Музыкальные
Режиссеры:
Сергей Параджанов
Актеры:
Софико Чиаурели Мелкоп Алексаян Вилен Галстян Георгий Гегечкори Спартак Багашвили
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Дьявольское око
1960 Швеция Комедии Драмы Зарубежные Мировая классика
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Ярл Кулле Биби Андерссон Стиг Яррель Нильс Поппе Гертруд Фрид
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Час волка
1968 Швеция Драмы Триллеры Зарубежные Мировая классика
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Лив Ульман Макс фон Сюдов Ингрид Тулин Эрланд Юзефсон Найма Вифстранд
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Девичий источник
1960 Швеция Драмы Зарубежные Мировая классика
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Макс фон Сюдов Биргитта Вальберг Гуннель Линдблум Аксель Дюберг Аллан Эдвалль
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С этим фильмом смотрят

Лето с Моникой
1953 Швеция Драмы Зарубежные Мировая классика
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Харриет Андерссон Ларс Экборг Аке Фриделль Дагмар Эббесен Наэми Брисе
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Земля без хлеба
1933 Испания Зарубежные Документальные Короткометражки
Режиссеры:
Луис Бунюэль
Актеры:
Абель Жакен Александр О’Нилл
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Забытые
1950 Мексика Драмы Зарубежные Криминал
Режиссеры:
Луис Бунюэль
Актеры:
Эстела Инда Мигель Инклан Альфонсо Мехия Роберто Кобо Альма Делия Фуэнтес
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Золотой век
1930 Франция Комедии Драмы Зарубежные
Режиссеры:
Луис Бунюэль
Актеры:
Гастон Модо Лия Лис Каридад де Лабердеск Макс Эрнст Джозеп Ллоренс Артигас
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Вечер шутов
1953 Швеция Драмы Зарубежные
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Оке Грёнберг Харриет Андерссон Хассе Экман Андерс Эк Гудрун Брост
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Назарин
1959 Мексика Драмы Зарубежные
Режиссеры:
Луис Бунюэль
Актеры:
Марга Лопес Франсиско Рабаль Рита Маседо Игнасио Лопес Тарсо Офелиа Гильмаин
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Птицы
1963 США Ужасы Драмы Зарубежные
Режиссеры:
Альфред Хичкок
Актеры:
Типпи Хедрен Сюзанн Плешетт Род Тейлор Джессика Тэнди Вероника Картрайт
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С этим фильмом смотрят

Психо
1960 США Ужасы Триллеры Детективы Зарубежные
Режиссеры:
Альфред Хичкок
Актеры:
Энтони Перкинс Вера Майлз Джон Гэвин Джанет Ли Мартин Болсам
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С этим фильмом смотрят

Ночь
1961 Италия Драмы Зарубежные
Режиссеры:
Микеланджело Антониони
Актеры:
Марчелло Мастроянни Жанна Моро Моника Витти Бернхард Викки Рози Маццакурати
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С этим фильмом смотрят

Страсти Жанны д`Арк
1928 Франция Драмы Исторические Зарубежные Биография Мировая классика Немое кино
Режиссеры:
Карл Теодор Дрейер
Актеры:
Мария Фальконетти Эжен Сильвен Антонен Арто Андре Берлей Морис Шюц
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С этим фильмом смотрят

Земляничная поляна
1957 Швеция Драмы Мелодрамы Зарубежные
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Виктор Шёстрём Биби Андерссон Ингрид Тулин Гуннар Бьёрнстранд Юллан Киндаль
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С этим фильмом смотрят

Персона
1966 Швеция Драмы Зарубежные
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Биби Андерссон Лив Ульман Маргарета Крок Гуннар Бьёрнстранд Ёрген Линдстрём
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С этим фильмом смотрят

Молчание
1963 Швеция Драмы Зарубежные Артхаус
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Ингрид Тулин Гуннель Линдблум Хокан Янберг Ёрген Линдстрём Лисси Аланд
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Семь самураев
1954 Япония Драмы Приключения Зарубежные
Режиссеры:
Акира Куросава
Актеры:
Тосиро Мифунэ Такаси Симура Кэйко Цусима Юкико Симадзаки Каматари Фудзивара
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Дорога
1954 Италия Драмы Зарубежные
Режиссеры:
Федерико Феллини
Актеры:
Энтони Куинн Джульетта Мазина Ричард Бейсхарт Альдо Сильвани Марселла Ровере
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Шепоты и крики
1972 Швеция Драмы Зарубежные
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Харриет Андерссон Ингрид Тулин Лив Ульман Кари Сюльван Андерс Эк
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Седьмая печать
1957 Швеция Драмы Приключения Зарубежные
Режиссеры:
Ингмар Бергман
Актеры:
Гуннар Бьёрнстранд Бенгт Экерот Нильс Поппе Макс фон Сюдов Биби Андерссон
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Женщина в песках
1963 Япония Драмы Триллеры Зарубежные
Режиссеры:
Хироси Тэсигахара
Актеры:
Эйдзи Окада Кёко Кисида Хироко Ито Кодзи Мицуи Сэн Яно
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Великая иллюзия
1937 Франция Драмы Военные
Режиссеры:
Жан Ренуар
Актеры:
Жан Габен Пьер Френе Марсель Далио Эрих фон Штрогейм Дита Парло
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На последнем дыхании
1960 Франция Драмы Мелодрамы Детективы Зарубежные
Режиссеры:
Жан-Люк Годар
Актеры:
Джин Сиберг Жан-Поль Бельмондо Даниэль Буланже Анри-Жак Юэ Роже Анен
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Джульетта и духи
1965 Италия Комедии Драмы Приключения Зарубежные Артхаус
Режиссеры:
Федерико Феллини
Актеры:
Джульетта Мазина Сандра Мило Марио Пизу Валентина Кортезе Валеска Герт
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