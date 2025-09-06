эксклюзив
Турецкие суперзвёзды Ханде Эрчел и Барыш Ардуч в красивой истории любви бизнес-леди и сёрфера
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Мальчик-оборотень поступает в школу для магических созданий, где найдёт своё предназначение
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Лучшие фильмы в подписке
Мимино
8
,8
1978, СССР, Драмы
91 минута
выбор Иви
Мимино
Щенячья школа
8
,8
2018, США, Документальные
77 минут
выбор Иви
Щенячья школа
Вам и не снилось...
8
,7
1980, СССР, Драмы
86 минут
Вам и не снилось...
Медведи Камчатки. Начало жизни
8
,5
2018, Россия, Документальные
52 минуты
выбор Иви
Медведи Камчатки. Начало жизни
Белорусский вокзал
9
,0
1971, СССР, Советские
99 минут
выбор Иви
Белорусский вокзал
Бриллиантовая рука
8
,7
1969, СССР, Советские
98 минут
Бриллиантовая рука
Мачеха
8
,5
1973, СССР, Драмы
84 минуты
Мачеха
Приключенческие боевики
Основание: Осман
8
,1
2019-2025, Турция, Исторические
6 сезонов
Основание: Осман
Воскресший Эртугрул
8
,3
2014-2020, Турция, Исторические
5 сезонов
Воскресший Эртугрул
Остров обречённых
7
,5
2019, Россия, Детективы
1 сезон
Остров обречённых
Красный призрак
7
,5
2021, Россия, Военные
98 минут
создано с Иви
Красный призрак
Магистраль
7
,7
2021, Россия, Детективы
1 сезон
Магистраль
Боги Египта
8
,0
2016, США, Фэнтези
126 минут
Боги Египта
Пятый элемент
8
,8
1997, Франция, Боевики
120 минут
выбор Иви
Пятый элемент
Боевики-триллеры
Пересуд
7
,1
2022, Россия, Детективы
1 сезон
Пересуд
Хэдшот: Жестокие игры
6
,8
2023, Италия, Боевики
88 минут
Хэдшот: Жестокие игры
Меня зовут Фарах
8
,1
2023, Турция, Боевики
1 сезон
эксклюзив
Меня зовут Фарах
Агент на уикенд
7
,6
2024, США, Боевики
96 минут
Агент на уикенд
Ночной вор
6
,9
2024, Франция, Боевики
93 минуты
Ночной вор
Последний из лучших
7
,5
2014, Китай, Боевики
96 минут
Последний из лучших
Своя война: Шторм в пустыне
8
,1
2022, Россия, Боевики
99 минут
Своя война: Шторм в пустыне
Фантастические комедии
Холоп. Великолепный век
7
,4
2024, Турция, Комедии
111 минут
Холоп. Великолепный век
Предпоследняя инстанция
8
,2
2022, Россия, Комедийные
2 сезона
Предпоследняя инстанция
Адам и Ева
7
,2
2024, Россия, Комедии
90 минут
Адам и Ева
Разморозь меня нежно
8
,1
2018-2019, Южная Корея, Дорамы
1 сезон
Разморозь меня нежно
Маме снова 17
8
,3
2024, Россия, Комедии
107 минут
Маме снова 17
Прыжок в будущее
8
,1
2023, Испания, Фантастика
82 минуты
Прыжок в будущее
Последний богатырь. Наследие
8
,7
2024, Россия, Фэнтези
1 сезон
Последний богатырь. Наследие
Криминальные боевики
Последнее лето
8
,0
2021, Турция, Драмы
1 сезон
Последнее лето
Чукур
8
,7
2017-2022, Турция, Драмы
4 сезона
Чукур
Стражник
8
,1
2021, Россия, Боевики
1 сезон
Стражник
Семья
8
,4
2023-2024, Турция, Мелодрамы
2 сезона
Семья
Чужая стая
7
,9
2023, Россия, Драмы
2 сезона
Чужая стая
Пчеловод
8
,2
2024, Великобритания, Боевики
105 минут
Пчеловод
Хозяин
8
,2
2023, Россия, Боевики
1 сезон
Хозяин
Криминальные триллеры
Подсудимый
8
,4
2019, Россия, Детективы
1 сезон
Подсудимый
Северная звезда (2020)
8
,0
2020, Россия, Детективы
1 сезон
Северная звезда (2020)
Коса
8
,1
2021, Россия, Триллеры
1 сезон
Коса
Под напряжением
8
,1
2022, Россия, Детективы
1 сезон
Под напряжением
Метод
8
,8
2015, Россия, Триллеры
2 сезона
Метод
Капкан для монстра
8
,5
2021, Россия, Детективы
1 сезон
Капкан для монстра
Адмиралы района
8
,1
2020, Россия, Детективы
2 сезона
эксклюзив
Адмиралы района
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